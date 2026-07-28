Жители Самарской области смогут пройти МРТ без направления

Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в России меняется порядок прохождения МРТ, это утверждено приказом минздрава РФ от 8 мая 2026 года. Изменения касаются всех россиян, в том числе самарцев.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», – говорится в документе.

При этом рентгенологические обследования также будут выполнять и по направлению врача, их проводит и анализирует врач-рентгенолог.

Новый порядок закрепляет, что при проведении рентгенологических исследований можно использовать ПО с технологиями искусственного интеллекта, а анализ их результатов может проводиться в том числе с использованием телемедицины.

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