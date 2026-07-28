Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Самаре

Следователи проводят проверку из-за смертельного наезда поезда на мужчину / Фото: Центральное МСУТ СК России

Вечером в понедельник, 27 июля 2026 года, на железной дороге в Самаре произошел смертельный инцидент. На 1113 км перегона Мирная — Зубчаниновка под колесами грузового поезда погиб мужчина.

«Предварительно установлено, что грузовой поезд смертельно травмировал местного жителя, который переходил железнодорожные пути», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Следователи начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия. Также правоохранители оценят действия всех ответственных лиц.

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