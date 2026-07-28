На улице Пугачевской в Самаре после ремонта на 20 млн рублей нашли дефекты

На повороте образовалась яма шириной 80 сантиметров. Фото: скриншот видео ОНФ Самарской области

В Самаре выявили дефекты на улице Пугачевской, на ремонт которой выделили около 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ОНФ Самарской области. На улице обновили дорожное полотно, но ремонт был не полным.

«Без ремонта остались пешеходный переход и часть перекрестка», – уточнила пресс-служба регионального ОНФ.

По словам подрядчика, участки не вошли в проект из-за кадастровых границ. В результате на пешеходном переходе осталось старое покрытие, а на повороте и вовсе образовалась большая яма: 80 сантиметров в ширину и 12 – в глубину.

Кроме того, общественники выявили, что на большом участке дороги не заменили бортовые камни, кое-где нет понижения бордюров, парковочных карманов и ограждений бордюров. ОНФ обратился в департамент городского хозяйства и экологии Самары с требованием комплексно подходить к подобным проектам.

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