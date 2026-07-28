Глава Самары Носков сообщил об установке торговых киосков напротив «Рубежного»

На части очищенной территории напротив кладбища «Рубежное» разместят торговые ряды. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В начале лета в Самаре ликвидировали несанкционированную свалку в лесу у дороги в поселок Рубежное. Оттуда вывезли более 100 тысяч тонн мусора. Что дальше планируют делать на этой территории, рассказал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАКС.

«На подъездах к очищенной территории установили скрытую круглосуточную систему видеонаблюдения и начнем штрафовать нарушителей», – сообщил мэр Самары.

Вдоль дороги к поселку обещают установить контейнеры для мусора, которые будут вывозить по четкому графику по согласованию с регоператором.

А на части очищенной территории напротив кладбища «Рубежное» разместят торговые ряды с товарами, которые подойдут для этой локации. Там уже установили восемь торговых павильонов, которые выполнены в едином стиле.

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