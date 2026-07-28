Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 7:50

С нелегальной свалки в Рубежном в Самаре вывезли 103 тысячи тонн мусора

Видеонаблюдение установили на месте бывшей свалки в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
В прошлом году мусор начали вывозить из леса вдоль дороги к поселку. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В прошлом году мусор начали вывозить из леса вдоль дороги к поселку. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В Самаре завершили ликвидацию незаконной свалки в поселке Рубежный. В прошлом году мусор начали вывозить из леса вдоль дороги к поселку. Эти работы завершили в мае, а в июне на территории провели планировку.

«Всего вывезли более 103 тысяч тонн бытовых отходов», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

По словам мэра города, вывезти мусор – лишь полдела. Куда важнее сохранить чистоту на месте бывшей свалки. Чтобы пресечь незаконный вывоз мусора, на подъездах к Рубежному установили видеокамеры, чтобы штрафовать нарушителей. Вдоль дороги обещают установить контейнеры для мусора, график их вывоза согласуют с регоператором.

А для расчищенной территории найдут новое применение. Напротив кладбища начнут работать торговые ряды, несколько киосков в едином стиле там уже установили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал