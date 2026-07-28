За три месяца в Самарской области нашли 20 фальшивых банкнот

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области за три месяца второго квартала 2026 года нашли 20 фальшивых купюр. Такими данными поделилась пресс-служба отделения по региону Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

«Это на 38% меньше, чем во 2 квартале 2025 года», – отметила пресс-служба учреждения.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей – таких выявили 11 штук за три месяца. Еще семь фальшивок были номиналом в 1000 рублей, и две – по 100 рублей.

Самарцам напоминают, что важно проверять защитные элементы на купюрах, прежде чем класть их в карман. На настоящей банкноте можно увидеть водяной знак и защитную нить, нащупать рельефные метки, а когда ее наклоняешь, видны скрытые изображения. Информация о том, как определить подлинность купюр, можно найти на сайте ЦБ РФ или в специальном мобильном приложении «Банкноты банка России».

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