Президент Путин подвел итоги 5-летней работы Госдумы VIII созыва

Глава государства отметил, что политические силы работали сплоченно. Фото: Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва, подвел итоги их работы за пять лет и обозначил приоритеты для нового созыва.

«Единая Россия — партия парламентского большинства, на которой как раз как на партии большинства лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», - заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что политические силы работали сплоченно, а депутаты проявили компетентность и преданность Родине. В преддверии выборов президент дал ряд поручений депутатам фракции, он попросил использовать предвыборный период эффективно, общаться с избирателями, собирать их предложения и наказы в Народную программу.

«За прошедшие пять лет парламент принял сотни законов, реально улучшающих жизнь людей. Президент напомнил и о том, что принято было 183 закона в части поддержки участников СВО и их близких. В Самарской области мы видим результаты этой работы», – отметила сенатор РФ от Самарской области Марина Сидухина.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что высокий процент законопроектов, поддержанных всеми фракциями, подтверждает правильность курса на консолидацию, о котором говорил президент. А руководитель фракции «ЕР» в СГД Екатерина Кузьмичева сказала, что принятые Госдумой законы задали ориентиры для страны, в регионах работают над их выполнением, а благодаря слаженной работе в Самарской области удается сохранять сбалансированность бюджета.

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