В Самаре нашли адвоката Таисии Киселевой

Таисии Киселевой назначили другого адвоката. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Адвокат Таисии Киселевой, которая не явилась на заседание суда 23 июля, нашлась. Однако защищать пенсионерку, которая является фигуранткой дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, она не готова. Об этом стало известно на заседании 28 июля 2026 года.

«23 июля адвокат Федотова не присутствовала по причине временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Вместо нее сегодня Таисию Киселеву защищает Елена Земскова», - сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Напомним, на прошлой неделе Федотова внезапно перестала выходить на связь. На заседание суда она не явилась. Это стало сюрпризом и для самой Таисии Киселевой. Тогда заседание так и не состоялось, его перенесли на 28 июля.

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