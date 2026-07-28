Документальный фильм о священнике снимают в Сызрани

Фильм посвящен истории протоиерея Виталия Колпаченко. Фото: минэкономразвития Самарской области

Документальный фильм с рабочим названием «Сопки Маньчжурии» снимают в Сызрани, основные работы продлятся до октября 2026 года. Фильм посвящен истории протоиерея Виталия Колпаченко, который является настоятелем Архиерейского Подворья «Кашпирский Благовещенский Симеонов монастырь». Он, будучи многодетным отцом, вместе с семьей переехал в Сызрань, чтобы восстановить полуразрушенный храм.

«Сызранские храмы с их невероятной судьбой сами по себе являются героями. Здесь, среди этой величественной красоты и особой атмосферы близости Бога, история обретает объем и становится понятной каждому зрителю», – говорит режиссер фильма Инна Самохина.

Фильм планируют показывать на фестивалях и онлайн-платформах.

Полное сопровождение съемочным группам в Самарской области оказывают региональные минэкономразвития и Центр кинопроизводства.

«Мы видим, как растет интерес к съемкам в регионе, и наша задача – сделать этот процесс максимально комфортным для кинокомпаний», – подчеркнул зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Работа с кинокомпаниям выстраивается системно благодаря созданию Центра кинопроизводства Самарской области. По словам исполнительного директора учреждения Марка Бурова, кинокомпаниям готовы оказать содействие на всех этапах, от подбора локации до организации съемочного процесса.

Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Кроме того, в регионе представителям разных сфер бизнеса доступны меры поддержки, узнать у них можно в центрах «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал