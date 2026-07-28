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НовостиОбщество28 июля 2026 10:21

В Самаре запретят розничную продажу алкоголя 1 сентября

В Самаре ограничение введут на весь День знаний
Елизавета ЖИРНОВА
Кафе, бары и рестораны смогут продавать напитки в обычном режиме

Кафе, бары и рестораны смогут продавать напитки в обычном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на 1 сентября 2026 года ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов из-за проведения праздника «День знаний» в школах. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в распоряжении регионального правительства.

Решение приняли в соответствии с федеральным и областным законодательством. Запрет вводится для обеспечения безопасности и порядка в праздничный день. В магазинах и торговых точках Самары купить алкоголь 1 сентября будет нельзя. При этом кафе, бары и рестораны смогут продавать напитки в обычном режиме.

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