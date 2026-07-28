Корпуса бывшего подшипникового завода перепродают в Самаре за 2 млрд рублей

Продавец запросил за корпуса бывшего завода внушительную сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставили на продажу имущественный комплекс на улице Калинина. Речь идет о части бывшего подшипникового завода. Продавец запросил 2 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

«Комплекс включает три корпуса и административный блок. Общая площадь зданий составляет 54 870 кв. м. Также есть парковка до 300 мест», - говорится в объявлении.

В частности, на продажу выставили корпуса завода №№ 5 (бывший инструментальный цех), 11 (бывший кузнечный цех) и 18 (бывший тарный цех), а также административно-бытовой комплекс. По словам продавца, эти здания подойдут для различного использования: под склады, торговые площадки, офисный центр, для размещения нового производства.

Напомним, в 2022 году все эти корпуса приобрела компания «Трейд Инвест». Сделка состоялась по итогам торгов в рамках банкротства Самарского подшипникового завода. Сообщалось, что на этом месте в дальнейшем хотят построить логистический комплекс.

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