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НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:48

В Самарской области машина съехала в кювет и перевернулась

В Самарской области водитель пострадал в ДТП
Елизавета ЖИРНОВА
Водителя госпитализировали Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Водителя госпитализировали Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области произошло ДТП с пострадавшим. На 10 км автодороги Челно-Вершины – Каменный Брод автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и опрокинулся, после чего водителя госпитализировали. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте ДТП в Челно-Вершинском районе работали пожарные-спасатели ПСО 42 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Сигнал о происшествии поступил 28 июля в 11:24. На месте сотрудники службы собрали информацию, отключили аккумулятор и стабилизировали машину. Пострадавшего водителя доставили в Сергиевскую центральную районную больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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