В Самарской области машина съехала в кювет и перевернулась

Водителя госпитализировали Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области произошло ДТП с пострадавшим. На 10 км автодороги Челно-Вершины – Каменный Брод автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и опрокинулся, после чего водителя госпитализировали. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте ДТП в Челно-Вершинском районе работали пожарные-спасатели ПСО 42 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Сигнал о происшествии поступил 28 июля в 11:24. На месте сотрудники службы собрали информацию, отключили аккумулятор и стабилизировали машину. Пострадавшего водителя доставили в Сергиевскую центральную районную больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал