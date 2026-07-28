В Самарской области суд частично взыскал долг за тепло с выморочного имущества

В итоге требования компании удовлетворили частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд рассмотрел иск организации о взыскании долга за теплоснабжение. Задолженность накопилась за квартиру умершего жителя села Кротовка и она составила около 200 000 рублей. Поскольку наследники не выявлены, имущество признали выморочным, а ответчиком стала администрация сельского поселения. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Представитель администрации Кинель-Черкасского района заявил о применении срока исковой давности», — говорится в сообщении.

По закону, если наследники отсутствуют или не приняли наследство, жилье переходит в собственность поселения. В итоге требования компании удовлетворили частично и взыскали 108 000 рублей.

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