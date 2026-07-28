В Самаре состоялся фестиваль творчества волонтеров «Гуманитарный конвой»

В Самаре состоялся гала-концерт лауреатов Фестиваля творчества волонтеров и добровольцев СВО «Гуманитарный конвой». Мероприятие в Доме офицеров Самарского гарнизона собрало более тысячи зрителей.
«Фестивальный марафон в Самарской области длился три месяца. Организаторы получили свыше 200 заявок со всей страны и провели 14 отборочных концертов», — говорится в сообщении.
Конкурс проходил в трех классических и нескольких специальных номинациях, жюри выбрало 15 лауреатов. Среди них солисты и творческие коллективы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. Гран-при фестиваля получила самарская певица Зоя Воловикова.
Соорганизатором выступило АНО «Офицеры Самарской области» при поддержке правительства региона. Автором идеи выступил член организации «Офицеры России» Михаил Чудаков.
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