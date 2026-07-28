Жителя Самарской области отправили в колонию за драку с полицейскими

Ранее мужчина уже имел судимость за кражи и незаконный оборот наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Похвистневском районе вынесли приговор 39-летнему мужчине по делу о применении насилия к представителю власти. В марте 2026 года, когда мужчины был пьян, то он проигнорировал требования полицейских прекратить противоправное поведение.

«Дебошир вступил в словесную перепалку с представителями власти, а затем нанес несколько ударов в грудь и по лицу», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее мужчина уже имел судимость за кражи и незаконный оборот наркотиков. Суд приговорил его к новому тюремному заключению: он получил семь месяцев колонии строгого режима за применение насилия к представителю власти.

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