Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 12:26

Самарцам могут запретить выдачу микрозаймов ночью

В Самаре оформить микрозайм можно будет только с 6 утра до 10 вечера
Елизавета ЖИРНОВА
Для МФО уже действует ряд запретов.

Для МФО уже действует ряд запретов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Государственную Думу внесли законопроект об ограничении работы микрофинансовых организаций. Он может запретить самарцам и жителям России оформление микрозаймов в ночное время. Авторы документа предлагают ограничить выдачу займов с 22:00 до 6:00 по местному времени. Если документ примут, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в «Российской газете».

«Ночью из-за усталости человек хуже концентрируется и не может в полной мере оценить последствия своих действий. Поэтому в это время люди чаще принимают поспешные финансовые решения, не вникая в условия договора и не думая о возможных долгах», — пояснили авторы законопроекта.

Поправки предлагают внести в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Авторы подчеркивают, что мера носит профилактический характер и не ограничивает право людей на получение займов.

Для МФО уже действует ряд запретов: они не могут выдавать кредиты в иностранной валюте, заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и в одностороннем порядке менять ставки по договорам. Новый запрет, по мнению законодателей, снизит число импульсивных заимствований и повысит защищенность жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал