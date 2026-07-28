Самарцам могут запретить выдачу микрозаймов ночью

Для МФО уже действует ряд запретов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Государственную Думу внесли законопроект об ограничении работы микрофинансовых организаций. Он может запретить самарцам и жителям России оформление микрозаймов в ночное время. Авторы документа предлагают ограничить выдачу займов с 22:00 до 6:00 по местному времени. Если документ примут, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в «Российской газете».

«Ночью из-за усталости человек хуже концентрируется и не может в полной мере оценить последствия своих действий. Поэтому в это время люди чаще принимают поспешные финансовые решения, не вникая в условия договора и не думая о возможных долгах», — пояснили авторы законопроекта.

Поправки предлагают внести в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Авторы подчеркивают, что мера носит профилактический характер и не ограничивает право людей на получение займов.

Для МФО уже действует ряд запретов: они не могут выдавать кредиты в иностранной валюте, заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и в одностороннем порядке менять ставки по договорам. Новый запрет, по мнению законодателей, снизит число импульсивных заимствований и повысит защищенность жителей.

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