Житель Самары получил 17 лет колонии за убийство двух братьев

Он взял кухонный нож и нанес знакомому 4 удара в грудь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве двух братьев. Трагедия произошла в январе 2025 года во время застолья в одной из квартир областного центра. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Между мужчиной и одним из приятелей возник конфликт, который перерос в драку. Он взял кухонный нож и нанес знакомому 4 удара в грудь, затем ударил и брата пострадавшего, который пытался заступиться за родственника. Оба мужчины скончались на месте», – сообщает прокуратура Самарской области.

После убийства самарец не смог уйти из квартиры, дверь была заперта. Он позвонил в службу спасения и сообщил, что стал свидетелем конфликта, в ходе которого братья убили друг друга. На место прибыли полицейские и задержали мужчину. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

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