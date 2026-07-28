В Самаре ищут перевозчиков на автобусные маршруты № 48д и № 203

Заявки принимаются до 17 августа 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Самары объявила открытый конкурс на право перевозок по двум маршрутам. Речь идет о маршрутах № 48д «Грозненская – Пригородный автовокзал» и № 203 «Завод «Экран» – санаторий «Самарский»». Об этом сообщается в извещении мэрии города.

«Предметом открытого конкурса является получение права осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Документация предоставляется в рабочие дни с 28 июля по 17 августа 2026 года», – говорится в сообщении мэрии.

Для маршрута № 48д требуется 15 автобусов малого класса, которые будут работать с 6:00 до 22:00 с интервалом 5–20 минут. Для маршрута № 203 нужно 18 машин малого класса. График движения такой же, с 6:00 до 22:00, интервал составит 10–20 минут. Победители конкурса будут определены после завершения приема заявок.

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