Более 200 тыс. «неипотечных» сделок заключили в России в первом полугодии 2026

В России растет спрос на покупку жилья без ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики изучили, что происходило на рынке сделок по покупке жилья за собственные средства в России в первом полугодии 2026. Эксперты определили регионы как с наибольшей долей таких операций и так и регионы, где зафиксирован максимальный годовой прирост «неипотечных» сделок.

«Жители России стали активнее покупать жилье без привлечения банковского финансирования. За первое полугодие 2026 количество «неипотечных» сделок превысило 200 тысяч – на 26,5% больше по сравнению с первой половиной 2025 года», - рассказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, наибольший рост среди всех сегментов жилья продемонстрировали новостройки – количество сделок без ипотеки на первичном рынке возросло на 63,6% и почти достигло 57 тысяч. Спрос на готовые квартиры увеличился на 26%, и по итогам первого полугодия общее количество таких сделок приблизилось к 131 тыс.

Квартиры на вторичном рынке по-прежнему остаются наиболее востребованным сегментом жилья, которое покупают за собственные средства, – на них приходится более 60%. Следом идут новостройки с долей 27%, что на 6 п.п. больше аналогичного периода прошлого года. Сделки на покупку участка для строительства или готового дома в общей структуре спроса составили около 13%.

По данным аналитиков, регионами-лидерами с наибольшей долей сделок без ипотеки в первом полугодии 2026 года стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Костромская и Московская области.

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