Екатерина Тархова обещала сыну поездку в Диснейленд после убийства экс-мэра Самары

Екатерина обещала сыну поездку в Диснейленд, когда накопит много денег Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В каком состоянии находился сын Екатерины Тарховой после убийства экс-мэра Самары и его жены. Заведующая детсадом рассказала, что мальчик в отсутствие матери переживал стресс и вел себя агрессивно.Об этом стало известно на заседании Самарского областного суда 28 июля 2026 года.

«На празднике 18 декабря 2024 года Наталья рассказала, что Екатерина сломала ногу и переехала к ним, но живет отдельно, они не общаются. С 20 декабря ребенка стала водить няня: она пояснила, что Катя уехала в командировку в Москву. В начале 2025 года сына снова стала водить сама Екатерина, при этом она не хромала, бинтов и гипса не было. Раньше женщина интересовалась делами сына, а в 2025 году перестала заходить в группу: звонила в домофон и забирала мальчика», — рассказала свидетель.

Маор начал ходить в детский сад в мае 2022 года, до декабря 2024 года его приводила бабушка Наталья Тархова. В сентябре 2025 года Тархова планировала устроить сыну праздник на день рождения в саду, но Маор в тот день не пришел. Бабушка Наталья удивилась, ведь она дала Екатерине деньги на мероприятие. После 20 декабря ребенка стала водить няня, она сообщила, что в семье что то произошло. С января 2025 года Маора снова водила сама Екатерина.

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