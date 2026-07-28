Губернатор Самарской области и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны планируют создавать совместные рабочие группы Фото: пресс-служба Сбербанка

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта на встрече в Москве 28 июля. Соглашение предполагает совместную разработку и внедрение технологий машинного обучения и ИИ на территории региона.

«Новое направление партнерства станет важным этапом цифровой трансформации в области. Правительство системно работает над внедрением ИИ, цифровизацией и модернизацией процессов. Соглашение придаст дополнительный импульс», – заявил Вячеслав Федорищев.

Стороны планируют создавать совместные рабочие группы, проводить конференции, семинары и хакатоны. Региональное правительство окажет консультационную помощь, а банк поможет с методической базой для школ и вузов, а также с обучением жителей современным технологиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал