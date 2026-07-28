Самарский спортсмен победил на международном турнире по настольному теннису

Выиграл турнир в одиночном разряде Фото: минспорта Самарской области

Спортсмен из Самарской области Дмитрий Чубаров стал победителем международных соревнований по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир ITTF World Para Future Aktobe 2026 прошел с 23 по 29 июля в республики Казахстан в городе Актобе. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

«Дмитрий Чубаров выиграл турнир в одиночном разряде. Благодаря серии удачных выступлений он получил право выступить за сборную России на международных соревнованиях во Франции в сентябре, где определят участников чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Самарский теннисист показал высокий уровень подготовки. Победа позволила ему продолжить борьбу за выход на мировое первенство.

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