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НовостиОбщество28 июля 2026 16:07

В трех районах Самары отключили горячую воду до 30 июля

В Самаре почти 100 метров теплосети обновят на проспекте Карла Маркса
Елизавета ЖИРНОВА
Ограничения горячего водоснабжения действуют до конца суток 30 июля

Ограничения горячего водоснабжения действуют до конца суток 30 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов Самары остались без горячей воды до 30 июля. Причиной стала замена почти 100 метров магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщает «Т Плюс».

«Роботизированный комплекс в ходе дополнительной диагностики выявил пять участков теплосети, которые нужно заменить. Чтобы избежать аварий и обеспечить горожан надежным горячим водоснабжением и теплоснабжением, предстоит обновить магистральный трубопровод», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Ограничения горячего водоснабжения действуют до конца суток 30 июля. Без воды остались множество домов, социальных учреждений и организаций.

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