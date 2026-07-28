В трех районах Самары отключили горячую воду до 30 июля

Ограничения горячего водоснабжения действуют до конца суток 30 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов Самары остались без горячей воды до 30 июля. Причиной стала замена почти 100 метров магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщает «Т Плюс».

«Роботизированный комплекс в ходе дополнительной диагностики выявил пять участков теплосети, которые нужно заменить. Чтобы избежать аварий и обеспечить горожан надежным горячим водоснабжением и теплоснабжением, предстоит обновить магистральный трубопровод», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Ограничения горячего водоснабжения действуют до конца суток 30 июля. Без воды остались множество домов, социальных учреждений и организаций.

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