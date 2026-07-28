В Самаре завели уголовное дело из-за аварийного дома на улице Земеца

Крыша и стены многоквартирного дома разрушаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СК завели уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Самаре. Дом № 19 по улице Земеца признали аварийным несколько лет назад, но сроки расселения постоянно переносят. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

«В соцмедиа сообщается, что крыша и стены многоквартирного дома разрушаются, сроки расселения постоянно переносят, а обращения жителей в компетентные органы не принесли результата. По поручению руководителя следственного управления Павла Олейника по данному факту заведено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят необходимые действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал