В Самаре проверили готовность детских садов к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиком Фото: администрация Самары

В Самаре первый заместитель главы города и депутат губернской думы проверили подготовку детских соцучреждений к отопительному сезону. Оценку готовности уже получили более 60 зданий муниципальных детских садов. Об этом сообщает администрация Самары.

«Подготовка детских учреждений к отопительному сезону идет в соответствии с графиком. На большей части объектов ремонт инженерного оборудования завершен или близок к завершению. Особое внимание уделяют ремонту тепловых сетей возле школ и детсадов и восстановлению благоустройства прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

По поручению департамент городского хозяйства совместно с ресурсоснабжающей организацией проработает проектные решения для корректировки охранной зоны теплосети в квартале у детсада «Светлячок». Дополнительно администрация Промышленного района вместе с управляющей компанией приведет в порядок детскую площадку во дворе жилых домов рядом с садом. Также начнутся демонтажные работы ограждения для зимнего катка.

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