С улиц Самары вывезли 4,5 тысячи тонн смета с начала лета

В жаркие часы на улицах города продолжается аэрация воздуха Фото: администрация Самары

В Самаре подвели промежуточные итоги летнего содержания улично-дорожной сети. С начала лета с улиц города вывезли порядка 4,5 тысячи тонн смета и почти 3 тысячи кубометров мусора. Из низин, не оборудованных ливневкой, откачали почти 4,5 тысячи кубометров дождевых вод. Об этом сообщает администрации Самары.

«Предприятия благоустройства продолжают работу по летнему графику. Сотрудники служб и техника ежедневно выходят на очистку дорог, тротуаров и общественных пространств. В среднем в сутки задействовано до 250 дорожных рабочих и дворников и до 180 единиц техники», — рассказали в мэрии.

Сотрудники служб досеяли 1400 квадратных метров газонов. В парках, скверах и на бульварах ведется покос травы и подрезка кустарников. Фрагментарно отремонтировали более 240 погонных метров плиточного покрытия тротуаров, а 114 квадратных метров тротуаров и остановочных площадок заасфальтировали. В жаркие часы на улицах города продолжается аэрация воздуха и охлаждение дорожного полотна с помощью поливальных машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал