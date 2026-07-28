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НовостиОбщество28 июля 2026 17:44

В Самарской области РНК клещевого энцефалита обнаружена в одном экземпляре

В Самарской области от укусов клещей пострадали более 3,5 тысячи человек
Елизавета ЖИРНОВА
При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью

При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 3551 человек, в том числе 1073 ребенка. Сотрудники исследовали клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 3158 экземпляров клещей, снятых с людей. РНК клещевого энцефалита обнаружена в одном экземпляре (0,03%). На инфицированность боррелиями исследовано 3158 экземпляров. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 277 экземплярах (8,7%)», — сообщили в управлении.

Лабораторное исследование клещей организовано в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Ситуация остается на контроле управления. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

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