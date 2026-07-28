В Самарской области РНК клещевого энцефалита обнаружена в одном экземпляре

При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 3551 человек, в том числе 1073 ребенка. Сотрудники исследовали клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 3158 экземпляров клещей, снятых с людей. РНК клещевого энцефалита обнаружена в одном экземпляре (0,03%). На инфицированность боррелиями исследовано 3158 экземпляров. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 277 экземплярах (8,7%)», — сообщили в управлении.

Лабораторное исследование клещей организовано в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Ситуация остается на контроле управления. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

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