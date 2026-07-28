В Самаре столкнулись автобус и Hyundai Solaris

Подробности аварии выясняются Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре вечером 28 июля примерно в 19:10 в Ленинском районе столкнулись автобус и автомобиль Hyundai Solaris. Пострадали две женщины: 25-летняя пассажирка автобуса и 35-летняя пассажирка легковушки, их доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге. Нужно соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Они могут привести к потере контроля над автомобилем. Подробности аварии выясняются.

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