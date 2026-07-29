В Самаре загорелась многоэтажка на Тухачевского, один человек погиб

Фото: прокуратура Самарской области.
Серьезный пожар произошел в Самаре вечером 28 июля. По данным МЧС Самарской области, звонок поступил в 21.18. Загорелась многоэтажка в Железнодорожном районе, на улице Тухачевского.
«В результате погиб мужчина, личные данные устанавливаются», – прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.
По данным прокуратуры Самарской области, пожар начался в квартире на шестом этаже, а потом огонь перекинулся на нежилое помещение на седьмом этаже.
Пожар охватил площадь 50 квадратных метров. Его тушили 52 человека при содействии 17 единиц техники. Причину ЧП выяснят дознаватели МЧС.
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