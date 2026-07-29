В Самарской области 5 августа проведут фестиваль «Репин навсегда»

Для посетителей будут работать творческие площадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В историко-музейном комплексе села Ширяево Самарской области 5 августа состоится фестиваль искусств «Репин навсегда» (6+), приуроченный ко дню рождения великого художника. Мероприятие анонсировало региональное министерство культуры.

«Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка» (6+)», – прокомментировала пресс-служба минкульта.

В рамках фестиваля состоится концерт Волжского русского народного хора, а Самарский художественный театр «Витражи» специально подготовит новую постановку «Витражи». Для посетителей будут работать творческие площадки. Начало фестиваля – в 12.00.

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