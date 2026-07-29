Пляж с норовирусом нашли в Самарской области

На некоторых пляжах рекомендовали ограничить купание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Роспотребнадзор проверил официальные пляжи. На восьми из них пробы воды не соответствовали нормативам. В Отрадном на пляже на реке Большой Кинель выявили норовирус.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», – прокомментировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Еще на семи пляжах в пробах воды нашли несоответствие микробиологическим нормативам. Это пляжи в Красноглинском районе Самары, возле Барбошиной поляны, у санатория «Можайский» и в районе фестивальной поляны, а также пляжи на озерах Орлово и Сакулино в Новокуйбышевске.

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах.

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