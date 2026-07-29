В Тольятти с 27 июля ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Родители пропавшей обратились в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку. Он вышла из дома 27 июля, и с тех пор про нее ничего неизвестно. Родители пропавшей обратились в полицию. Ориентировку распространяет ГУ МВД России по Самарской области.

«На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы», – уточнила пресс-служба ведомства.

Рост пропавшей жительницы Тольятти – 167 сантиметров, она худощавого телосложения Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Рост пропавшей жительницы Тольятти – 167 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее карие глаза и темные вьющиеся волосы. Девушка была одета в светлые джинсы, синюю футболку и белые кроссовки. Информацию, которая поможет найти пропавшую, просят сообщать по телефонам в Тольятти 93-48-62, 93-49-87 или 112.

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