Более 200 ветеранов СВО получили психологическую помощь в Самарской области

Чаще всего бойцы обращаются в «Сердце воина» для адаптации после возвращения к мирной жизни. Фото: Елизавета Прокопенкова

Сеть центров психологической помощи «Сердце воина» продолжает работать в Самарской области, ее создали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Только в 2026 году помощь психологов в центрах получили более 200 участников СВО.

«Помощь не замыкается в кабинетах: выездные форматы, походы, работа с семьями делают восстановление более глубоким и естественным. Никто не должен оставаться со своей болью один на один», – отметил советник губернатора Самарской области, участник СВО Рамис Терегулов.

В числе тех, кто обратился к психологам, – Сергей Заварзин, который выполнял спецзадачи на Северном Кавказе, в Сирии, участвовал в СВО. По его словам, не все понимают, зачем нужен психолог, но работа с этими специалистами становится реальной помощью.

Чаще всего бойцы обращаются в «Сердце воина» для адаптации после возвращения к мирной жизни. В ближайшее время для них организуют выездные мероприятия, в том числе ретрит и поход на гору Стрельная. Всего в Самарской области по принципу «одного окна» работают 54 кабинета «Сердце воина», в них можно получить не только психологическую, но и юридическую помощь, узнать о возможностях трудоустройства и социальной реабилитации.

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