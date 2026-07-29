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НовостиОбщество29 июля 2026 7:24

В Самару приехали участники автопробега из Германии

Немецкий автопробег «Мир с Россией» прибыл в Самару
Александра ТАЙБАТРОВА
В Самаре участники автопробега погуляли по улице Ленинградской

В Самаре участники автопробега погуляли по улице Ленинградской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Самару. Его проводят активисты некоммерческой организации «Дружба Глобаль», которые выступают за хорошие отношения с нашей страной.

Автопробег стартовал 17 июля, он проходит через Германию, Польшу, Россию. В нашей стране участники мероприятия посетят Тверь, Маркс, Самару, Казань, Нижний Новгород и другие города.

В делегацию вошли 16 человек, в том числе врачи, инженеры, механики, учителя. В Самаре они посетили бункер Сталина, этнопарк Дружба народов, погуляли по набережной и улице Ленинградской. Также они пообщались с активистами регионального центра немецкой культуры «Надежды», пишет «Самарская газета».

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