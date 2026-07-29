В Самару приехали участники автопробега из Германии

В Самаре участники автопробега погуляли по улице Ленинградской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Самару. Его проводят активисты некоммерческой организации «Дружба Глобаль», которые выступают за хорошие отношения с нашей страной.

Автопробег стартовал 17 июля, он проходит через Германию, Польшу, Россию. В нашей стране участники мероприятия посетят Тверь, Маркс, Самару, Казань, Нижний Новгород и другие города.

В делегацию вошли 16 человек, в том числе врачи, инженеры, механики, учителя. В Самаре они посетили бункер Сталина, этнопарк Дружба народов, погуляли по набережной и улице Ленинградской. Также они пообщались с активистами регионального центра немецкой культуры «Надежды», пишет «Самарская газета».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал