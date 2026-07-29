Обновленный банковский офис открылся на ул. Советской в Сызрани

В Сызрани открылся обновленный офис ВТБ. Отделение для физических и юридических лиц переехало из здания № 80 в № 31 на улице Советской.
Новый офис расположен на первом этаже здания Сызранской швейной фабрики. В нем доступны все основные банковские продукты и сервисы, а также предусмотрена круглосуточная зона самообслуживания с четырьмя банкоматами. Отделение обслуживает жителей Сызрани, Сызранского и Шигонского районов, а также из других регионов.
«В Сызрани нашими клиентами являются более 50 тысяч человек. При выборе нового помещения мы уделили особое внимание удобству наших клиентов: офис расположен в центре города, на первом этаже и имеет хорошую транспортную доступность», — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.
Напомним, в Самарской области работают 33 офиса банка. Он обслуживает 682 тысячи розничных клиентов и 28,3 тысячи клиентов-юрлиц. Также жителям 249 населенных пунктов региона доступен выездной банковский сервис.
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