Жительница Самарской области получала выплаты по фальшивой инвалидности

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Исаклинского района оформила инвалидность на основании фальшивых медицинских документов. На этом основании она почти семь лет, с февраля 2014 по декабрь 2020 года, получала пенсию и выплаты по инвалидности.

«Причиненный ущерб составил 822 830 рублей», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Он учел смягчающие обстоятельства и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также жительнице Самарской области придется вернуть незаконно полученные деньги.

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