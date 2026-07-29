Иван Носков сообщил о разработке программного комплекса «Парковки Самары»

Первые две тысячи парковочных мест в Самаре хотят разместить в историческом центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре приступили к следующему этапу подготовки к введению платных парковок в историческом центре. В планах – создать удобный программный комплекс, который позволит пользоваться парковками в бесконтактном режиме. Подрядчика для его разработки определят в ходе открытого аукциона до конца августа 2026 года.

«Комплекс включит в себя серверные мощности, камеры фиксации, программное обеспечение, интеграцию со смежными подразделениями – например, с МВД. Техзадание непростое, но оно вполне по силам нашим российским программистам. В любом случае контроль будет строгий на всех этапах», — сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.

Для пользователей создадут мобильное приложение. С помощью него жители или гости Самары смогут ставить транспорт на парковку, различными способами оплачивать пребывание на ней, оформлять абонементы и применять льготы. Также дополнительно планируется разработать сайт, где можно будет отслеживать развитие парковочной инфраструктуры Самары.

Напомним, первые две тысячи парковочных мест в Самаре хотят разместить от улицы Максима Горького и Волжского проспекта вверх до улицы Молодогвардейской. Стоимость одного часа парковки составит 85 рублей, первые 15 минут — бесплатно. Жители ближайших домов смогут бесплатно ставить свои авто с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные. Также будут разработаны льготные тарифы.

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