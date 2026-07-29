Списки поступающих на бюджетные места опубликовали в Самарской области

58% всех бюджетных мест выделены на инженерно-технические направления Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания-2026 вышла на финишную прямую. В вузах Самарской области уже опубликовали ранжированные списки абитуриентов, которые подали документы на бюджетные места. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от тех, кто поступает в рамках квот, а до 5 августа – от поступающих на общих основаниях.

«В этом году для обучения по очной форме выделено 12 135 бюджетных мест», – прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

58% всех бюджетных мест выделены на инженерно-технические направления. Число мест по ИТ-направлению выросло на 400, а по машиностроению – на 52 места. На обучение математическим и естественным наукам выделили 1149 бюджетных мест. Объем приема по медицинским и сельскохозяйственным специальностям остался на прежнем уровне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал