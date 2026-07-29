В Самаре пройдут соревнования по парусному спорту

Награждение состоится 2 августа Фото: администрация Самары

В Самаре с 31 июля по 2 августа состоятся Первенство и Чемпионат городского округа по парусному спорту. Соревнования пройдут в акватории Волги на территории яхт-клуба «Волга» в районе острова Рождественского. Участие примут около 50 спортсменов, старты запланированы ежедневно с 11:00. Об этом сообщает администрация Самары.

«В первенстве заявлены классы «Финн», «420», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Лазер 4,7», «Кадет» и «Оптимист». Чемпионат объединит участников от 14 лет и старше в трех классах: «Финн», «Луч» и «Луч-радиал»», — рассказали в мэрии.

Возраст участников от 9 до 18 лет. Победителей и призеров наградят почетными грамотами и медалями. Награждение состоится 2 августа.

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