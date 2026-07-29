Студентка из Сызрани оформила кредитку на имя подруги и перевела деньги себе

Кредит на имя студентки оформила ее подруга через банковское приложение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Студентка одного из колледжей Сызрани обратилась в полицию и заявила, что кто-то оформил на ее имя кредитную карту и перевел с нее 15 тысяч рублей. Девушка уверяла, что никакие документы на кредит не заполняла, а узнала о нем, лишь когда с нее начали взыскивать долг через суд.

«Полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен кто-то из близкого окружения потерпевшей», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Оказалось, что к преступлению причастна подруга пострадавшей, которая живет с ней в одной комнате в общежитии. 20-летняя жительница Ульяновской области призналась, что оформила кредитную карту на имя подруги через банковское приложение, перевела себе 15 тысяч рублей, а потом удалила приложение.

На девушку завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Расследование продолжается.

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