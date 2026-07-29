В начале августа Самарскую область накроет 4-балльная магнитная буря

Возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Магнитная буря накроет Самарскую область в начале августа. По данным сервиса my-calend.ru, ее сила составит четыре балла, что соответствует малой геомагнитной буре.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость», – предупреждают синоптики.

Магнитная буря утихнет к вечеру 1 августа, но уже к вечеру 3 августа разыграется с новой силой и затянется на два дня. Метеочувствительным самарцам советуют не переутомляться, чаще бывать на свежем воздухе, отдавать предпочтение легкой пище. не употреблять алкоголь и не курить.

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