Автобус № 89 в Самаре переведут на регулируемый тариф

Самарцы попросили сделать коммерческий автобус № 89 муниципальным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары вновь озаботились работой маршрутки № 89, которая курсирует от НФС до улицы Дзержинского. Горожане просят сделать автобус муниципальным.

«Сегодня маршрутка № 89 проехала мимо остановки. Они вообще ездят очень редко и видимо, возят только сами себя. Пассажиры им не нужны», - написала одна из жительниц Самары в соцсетях.

Ситуацию с маршрутом № 89 прокомментировали в городском департаменте транспорта. В ведомстве сообщили, что автобус планируют перевести на регулируемый тариф, с предоставлением пассажирам всех льгот. Однако жителям придется подождать.

«Возможности бюджета не позволяют сделать это в текущем году. Маршрут включен в реестр дополнительных потребностей», - сообщили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что постепенно на регулируемый тариф переведут все коммерческие маршруты. Завершить эту работу планируется к 2030 году.

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