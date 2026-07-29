Самарские педагоги приняли участие во Всероссийской летней школе учителей физики

Мероприятие объединило более 130 педагогов со всей страны Фото: администрация Самары

Две учительницы из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики. Анна Кудряшова из лицея и Елена Павлова из школы прошли обучение на базе первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске. Мероприятие объединило более 130 педагогов со всей страны, об этом сообщает администрация Самары.

«В рамках школы педагоги посетили лекции и мастер-классы. Они обсудили передовые методики преподавания физики, разобрали олимпиадные задачи и задания ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Одним из ключевых событий стало выступление члена-корреспондента РАН Андрея Федянина. Самарская учительница Елена Павлова отметила, что школа дает доступ к известным авторам учебников и популяризаторам науки. Мероприятие организовано физическим факультетом МГУ и фондом.

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