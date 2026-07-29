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НовостиОбщество29 июля 2026 11:08

Самарские педагоги приняли участие во Всероссийской летней школе учителей физики

Две учительницы физики из Самары прошли обучение во всероссийской летней школе
Елизавета ЖИРНОВА
Мероприятие объединило более 130 педагогов со всей страны Фото: администрация Самары

Мероприятие объединило более 130 педагогов со всей страны Фото: администрация Самары

Две учительницы из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики. Анна Кудряшова из лицея и Елена Павлова из школы прошли обучение на базе первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске. Мероприятие объединило более 130 педагогов со всей страны, об этом сообщает администрация Самары.

«В рамках школы педагоги посетили лекции и мастер-классы. Они обсудили передовые методики преподавания физики, разобрали олимпиадные задачи и задания ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Одним из ключевых событий стало выступление члена-корреспондента РАН Андрея Федянина. Самарская учительница Елена Павлова отметила, что школа дает доступ к известным авторам учебников и популяризаторам науки. Мероприятие организовано физическим факультетом МГУ и фондом.

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