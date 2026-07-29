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НовостиОбщество29 июля 2026 11:09

Сильный дождь с грозой и градом прогнозируют в Самаре 30 июля

Самарцев предупредили о проливном дожде и шквалистом ветре
Александра ТАЙБАТРОВА
30 июля на Самарскую область может обрушиться непогода

30 июля на Самарскую область может обрушиться непогода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июля на Самарскую область может обрушиться непогода. Ожидается сильный дождь, предупредили в Приволжском УГМС. Местами может пройти гроза с градом. Из-за такого прогноза в регионе объявили желтый уровень опасности.

«Возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду», – прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.

Владельцам частных домов советуют подготовить дренажные системы к проливному дождю. Не паркуйте машины возле деревьев и шатких конструкций. если используете газ, проверяйте тягу в вентиляционных и дымовых каналах. В экстренных случаях звоните 112.

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