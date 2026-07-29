В Самарской губернской думе открылась выставка «Родной земли очарование»

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников стал один из первых посетителей экспозиции. Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

В Самарской губернской думе состоялось открытие выставки известного живописца Евгения Бутенкова. Экспозиция под поэтичным названием «Родной земли очарование» приурочена к 175-летию Самарской губернии и 75-летию со дня рождения автора.

Председатель регионального парламента, академик РАН Геннадий Котельников одним из первых посетил выставку. Он отметил, что проведение таких вернисажей в стенах законодательного собрания стало доброй традицией.

«Очень приятно, что Губернская дума становится местом встречи зрителей с творчеством художника, который так трепетно и профессионально воспевал красоту Самарской земли, - добавил спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников. - Инициатором и хранителем этих встреч выступает супруга мастера - Наталья Николаевна Бутенкова. Ее преданность делу мужа, неустанная забота о его наследии достойны глубочайшего уважения. Творчество Евгения Юрьевича - это уникальная художественная летопись природы нашей губернии».

Евгений Бутенков - член Союза художников России, выпускник Куйбышевского художественного училища. Родился в Сызрани, долгие годы жил и работал в Новокуйбышевске. Активную выставочную деятельность вел с 1978 года, был участником городских, областных, региональных и международных проектов. Его кисти принадлежат десятки реалистичных пейзажей - волжские просторы, леса и перелески Самарской области. Работы хранятся в музеях Донецка, Грозного, Северной Осетии, а также в частных коллекциях России и зарубежья.

Память о художнике бережно хранит его супруга Наталья Бутенкова. Она - бессменный организатор выставок и хранитель творческого наследия.

На открытии выступили также председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров и директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова. Они поблагодарили Геннадия Котельникова за возможность проведения выставок в стенах областного парламента.

Выставка «Родной земли очарование» - это ретроспектива живописи, пронизанной светом и любовью к малой родине. Как признавался сам художник: «Я многое умею в этой жизни... но отними у меня кисти и холст - зачахну».