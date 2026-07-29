Трех самарцев включили в федеральный перечень террористов и экстремистов

Причины включения мужчин в перечень не разглашаются Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В федеральный перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, внесли трех самарцев. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В перечень попали Арчил Абуселидзе* и Михаил Абуселидзе*. Вероятно, это братья, они оба рождены в Самаре, но первый – в 1992 году, а второй – в 1995 году.

Также в список террористов и экстремистов попал уроженец Самары Сергей Маслов* 1978 года рождения. Причины включения мужчин в перечень не разглашаются, всего в списке – 98 имен.

*включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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