Трех самарцев включили в федеральный перечень террористов и экстремистов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В федеральный перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, внесли трех самарцев. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
В перечень попали Арчил Абуселидзе* и Михаил Абуселидзе*. Вероятно, это братья, они оба рождены в Самаре, но первый – в 1992 году, а второй – в 1995 году.
Также в список террористов и экстремистов попал уроженец Самары Сергей Маслов* 1978 года рождения. Причины включения мужчин в перечень не разглашаются, всего в списке – 98 имен.
*включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал