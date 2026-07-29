В Самаре работников торговли наградили благодарностями губернатора

Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8% Фото: администрация Самары

В Самаре в МТЛ «Арена» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Праздник собрал работников и ветеранов отрасли, предпринимателей и представителей власти. Сфера торговли региона охватывает более 130 тысяч жителей области, это порядка 12 % трудоспособного населения. Об этом сообщает администрация Самары.

«Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8%. По итогам прошлого года и первого квартала 2026 года регион удерживает 4-е место в ПФО по обороту розничной торговли», — говорится в сообщении.

В фойе развернулась выставка-ярмарка «Самарский продукт». Производители представили фермерские деликатесы и изделия местных ремесленников. Работников наградили благодарностями губернатора, почетными грамотами и благодарностями Минпромторга России. Также наградили победителей конкурса «Торговля Самарской области – 2026».

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