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НовостиОбщество29 июля 2026 13:08

В Тольятти обновляют детское отделение больницы № 5

В корпусе модернизировали операционный блок и приемное отделение
Анастасия ФИЛАТОВА
Работы по обновлению детского корпуса больницы идут поэтапно.

Работы по обновлению детского корпуса больницы идут поэтапно.

Фото: администрация Тольятти.

В детском отделении Тольяттинской больницы № 5 проводят поэтапные ремонтные работы. Улучшения уже затронули операционный блок и приемное отделение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в операционном блоке модернизировали два помещения для плановых операций, реконструировали зону предоперационного пространства и вход в стерильную зону. Отдельное внимание уделили блоку для экстренных операций.

В приемном отделении расширили регистратуру, капитально отремонтировали противошоковую палату для оказания неотложной помощи детям. Также в детском корпусе полностью обновили холл, пандус и центральную лестницу, а еще обновили отделение стерилизации.

Недавно в соцсетях пошли слухи, что больницу ждет «оптимизация». Однако главврач Олег Сакеев развеял их: «Работаем в штатном режиме. Все врачи принимают по своим графикам». Осенью штат детской службы медучреждения должны пополнить два врача-ординатора педиатра.

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