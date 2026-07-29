В Самарской области 52 проекта участников СВО получат гранты на развитие бизнеса

Среди победителей есть и креативные проекты Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области подвели итоги первого конкурса грантов для участников СВО и их семей. Комиссия определила 52 победителя, которые получат до 500 тысяч рублей на открытие и развитие бизнеса. Проекты самые разные: растениеводство, производство мебели, общественное питание, бытовые услуги.

«Грантовая поддержка региона поможет нашим защитникам реализовать свои бизнес-инициативы. Гордимся достигнутыми результатами и продолжим помогать им на всех этапах», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди победителей есть и креативные проекты: создание витражей, декорирование помещений росписью, художественное оформление топоров. В 2025 году центр «Мой бизнес» начал активно поддерживать участников СВО, а в сентябре по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева запустили программу «СВОе Дело». Выпускниками которой стали около 160 человек, и сертификат давал им право на участие в конкурсе грантов. Полученные средства можно потратить на аренду, ремонт, оборудование.

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