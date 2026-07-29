Реконструкция теплосетей в Центральном районе Тольятти близится к завершению

До конца лета энергетики приведут в порядок 8,5 км трубопроводов в Центральном районе / Фото: max.ru/sukhikh_ilya

Реконструкция тепловых сетей в Центральном районе Тольятти приближается к финальному этапу. Степень готовности работ достигла 75%. В среду, 29 июля 2026 года, ход перекладки коммуникаций проверили глава города Илья Сухих и директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Работы идут в 12, 27а и 89 кварталах. До конца лета энергетики приведут там в порядок почти 8,5 км трубопроводов. Большая часть сетей уже заменена. Сейчас специалисты заканчивают укладывать современные трубы, чей срок службы составит как минимум 25 лет. На Молодежном бульваре работы уже выполнили и даже восстановили благоустройство.

«По тем темпам работ, которые ведутся на участках, я могу четко сказать, что никакого риска или угрозы у нас нет. Коллеги работают слаженно, хорошо и качественно», – отметил Илья Сухих.

Всего в этом году в Тольятти заменят 12 км теплосетей на семи участках. После завершения ремонтных работ энергетики восстановят благоустройство: уложат асфальт и приведут в порядок придомовые территории.

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